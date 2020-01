"Non ripetiamo l’errore che è stato fatto con Fabrizio Frizzi, non lo ripetiamo", ha detto la padrona di casa al fondatore di Dagospia

Botta e risposta tra Roberto D’Agostino e Mara Venier durante la puntata di Domenica In. “Da solo al Festival si sarebbe confuso col microfono, non ci sarebbe andato da solo. Ci vuole Fiorello, qualcun altro. Serve carisma per presentare Sanremo. La qualità e o ce l’hai o non ce l’hai!”, ha detto il fondatore di Dagospia. A quel punto la padrona di casa ha preso le difese di Amadeus senza pensarci due volte: “E’ un grande professionista e lo ha dimostrato, inoltre è amato dal pubblico. Non ripetiamo l’errore che è stato fatto con Fabrizio Frizzi, non lo ripetiamo”. E ancora: “Sono luoghi comuni, si chiama qualunquismo. Fiorello? Lo chiamerei pure io, perché no? È il numero uno, che c’entra. Si tratta di un valore aggiunto”.