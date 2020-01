Manca ormai poco più di un mese alle nozze in calendario il prossimo 28 febbraio e Amanda Knox ha iniziato il conto alla rovescia, festeggiando il suo addio al nubilato in grande stile e con un tocco di extravaganza . Attrice protagonista al teatro glamour ZinZanni di Seattle è Amanda Knox che ha festeggiato con le sue più care amiche nel cabaret, definito dal New York Times ‘the hottest ticket in town’. È stata la stessa Amanda a condividere alcuni momenti su Instagram.

Al costo minimo di 99 dollari a persona Amanda fa ancora parlare di sé: forte della notorietà acquisita, suo malgrado, per esser stata condannata due volte per l’omicidio della studentessa britannica Meredith Kercher e poi definitivamente assolta, è stata festeggiata nel teatro che si auto-commemora come il ‘Kit Kat Klub on acid’ della più grande città dello Stato di Washington, in una contaminazione di sonorità martellanti ed avvolgenti con allusioni allucinogene a tema circense.

La futura sposa, 32 anni, in vista delle nozze con lo scrittore Christopher Robinson è stata immortalata di fronte al ‘circus-cabaret’ lo scorso 18 dicembre (ma la notizia si è appresa solo ora) e su Instagram ha postato la sua foto con le otto amiche, sorella Deanna compresa in quanto promotrice del party, che l’hanno festeggiata sorridendo ai circa 61mila follower e alle nozze annunciate ‘in count down’ il prossimo 28 febbraio.

Visualizza questo post su Instagram ♥️ Un post condiviso da Amanda Knox (@amamaknox) in data: 17 Dic 2019 alle ore 5:47 PST