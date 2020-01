LA DIRETTA- La tv iraniana ha parlato di "80 terroristi americani" uccisi e 200 feriti ma fonti Usa fanno sapere che non c'è alcuna vittima americana. Illeso il personale del contingente militare italiano ad Erbil: gli uomini si sono rifugiati nei bunker. Trump: "Per ora tutto bene". Khamenei: "Dato uno schiaffo agli Usa, ma non è ancora abbastanza". Zarif: "E' legittima difesa, non vogliamo escalation"

L’Iran ha avviato la propria rappresaglia contro gli Usa per l’uccisione del generale Qassem Soleimani da parte degli Usa. Alle 1:20 della notte tra martedì e mercoledì (intorno alla mezzanotte italiana) è partito un attacco missilistico in Iraq contro due basi che ospitano le truppe americane e quelle della coalizione, tra cui militari italiani. Una pioggia di cruise e di missili balistici a corto raggio partita dal territorio iraniano e che si è abbattuta contro la base di al-Asad e contro quella di Erbil per circa 30 minuti. Non a caso l’operazione è stata battezzata ‘Soleimani Martire‘. Il personale del contingente militare italiano ad Erbil si è radunato in un’area di sicurezza e gli uomini si sono rifugiati in appositi bunker. Risultano tutti illesi.

La tv di Stato iraniana ha parlato anche di una seconda ondata di attacchi e ha riferito che le vittime sarebbero ottanta. L’emittente di Teheran ha parlato di “80 terroristi americani” uccisi e 200 feriti. Non ci sono conferme, anzi fonti Usa fanno sapere che non c’è alcuna vittima americana. Così come non risultano militari francesi colpiti, a quanto rende noto Parigi. Anche Baghdad comunica che nessun militare iracheno è rimasto colpito nell’attacco. In precedenza erano stati i canadesi ed i norvegesi ad annunciare di non aver registrato vittime. Sono stati lanciati 22 missili, 17 dei quali hanno colpito la base di Al Asad, mentre due non sono esplosi. Altri cinque missili hanno colpito la base nella città settentrionale di Erbil.

Khamenei: “Schiaffo agli Usa, ma non è ancora abbastanza”

Il Pentagono, in una nota, ha affermato che dopo aver messo al corrente dei fatti il presidente americano Donald Trump sta ancora valutando le conseguenze dell’offensiva. Nel frattempo Trump twittava: “Tutto va bene!“. A Washington si è riunito il consiglio per la sicurezza nazionale alla presenza del segretario di Stato Mike Pompeo e del numero uno del Pentagono, Mark Esper. C’è attesa per le parole del presidente Usa, attese nella mattinata americana. Intanto ha parlato la Guida suprema iraniana, l’ayataollah Ali Khamenei: “Attacco riuscito”, ha annunciato in un discorso trasmesso in diretta tv. L’Iran “ha dato uno schiaffo agli Stati Uniti, ma non è ancora abbastanza e la presenza corrotta degli Usa dovrebbe finire”. “Coloro che pensano che se facciamo un passo indietro i nostri problemi saranno risolti commettono un errore. Credono che non dovremmo far arrabbiare gli Stati Uniti, ma invece dovremmo lasciarli arrabbiare“, ha aggiunto la Guida Suprema.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2020

Zarif: “Misura di legittima difesa. Non vogliamo la guerra”

“Noi non vogliamo l’escalation verso la guerra, ma ci difenderemo contro l’aggressione”, ha scritto su Twitter il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, che ha definito l‘attacco missilistico contro le basi Usa in Iraq una “misura proporzionata di auto difesa”. “La Repubblica islamica ha preso di mira una base degli Stati Uniti da cui avevano colpito il comandante Soleimani e che avevano usato in passato per attacchi contro le forze della Resistenza. Perciò è stato un obiettivo legittimo secondo il diritto internazionale”, ha aggiunto Zarif parlando ai media. L’Iran minaccia “azioni ancor più devastanti” se gli Usa dovessero decidere di rispondere. “Se l’Iran dovesse essere attaccato sul suo territorio – avvertono le Guardie Rivoluzionarie – Dubai, Haifa e Tel Aviv verranno colpite in un terzo round di attacchi da parte dell’Iran”. “La risposta iraniana a qualsiasi cattiveria commessa dagli Stati Uniti sarà ancora più forte e più violenta”, ha ribadito il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, il generale Mohammad Hossein Baqeri.

Compagnie aeree sospendono rotte verso Iran e Iraq

Intanto, la US Federal Aviation Administration ha vietato a tutti i voli commerciali di entrare nello spazio aereo iraniano ed iracheno dopo il lancio di missili contro le basi militari Usa in Iraq, sottolineando “rischio” di “possibili errori di calcolo e di identificazione”. La compagnia aerea egiziana EgyptAir ha annunciato la sospensione per tre giorni dei collegamenti aerei tra Il Cairo e Baghdad. La Air France ha sospeso “tutti i voli sugli spazi aerei iraniano e iracheno”. Subito dopo è stata seguita da Lufthansa: la compagnia aerea tedesca ha annunciato la sospensione di tutti i suoi voli per Iran e Iraq, a partire da uno programmato per oggi da Francoforte a Teheran. Mentre l’Agenzia federale russa per il trasporto aereo ha consigliato alle compagnie aeree di non utilizzare lo spazio aereo sull’Iran e sull’Iraq, nonché sul golfo persiano e dell’Oman. I vettori degli Emirati Arabi Uniti Emirates Airline e Flydubai hanno annunciato di aver cancellato i voli per Baghdad per “motivi operativi”.

CRONACA ORA PER ORA

10.17 – Rohani: “Taglieremo le gambe agli Usa”

Se gli Stati Uniti hanno “tagliano la mano” al generale Soleimani, l’Iran risponderà tagliando loro “le gambe”. Lo ha dichiarato il presidente iraniano Hassan Rohani.

10.03 – Berlino condanna l’attacco alle basi Usa

“Posso dire a nome del governo tedesco che condanniamo più fermamente possibile l’aggressione” iraniana alle basi Usa in Iraq: lo ha detto la ministra della Difesa tedesca Annegret Kramp-Karrenbauer in un’intervista stamattina all’emittente pubblica Ard.

10.01 – Borrell: “A rischio gli sforzi e il lavoro della coalizione anti-Daesh”

“I recenti sviluppi della situazione in Iran, Iraq e in tutta la regione sono estremamente preoccupanti. Una cosa è chiara: l’attuale situazione mette a rischio gli sforzi del passato e ha anche implicazione per l’importante lavoro della coalizione anti-Daesh”. Così l’Alto rappresentante dell’Ue, Josep Borrell, a margine della riunione del Collegio dei commissari che ha discusso delle crisi in Iran, Iraq e Libia. “Non c’è alcun interesse ad aumentare questa spirale di violenza”.

09.51 – Zarif: “Legittima difesa contro attacco terroristico”

L’attacco dell’Iran alle basi Usa in Iraq è stato condotto per “legittima difesa” contro un “attacco terroristico”. Lo ha detto ai media a Teheran il ministro degli Eteri iraniano Mohammad Javad Zarif. “Non ho dati precisi sul numero” delle vittime dell’attacco, “li fornirà l’esercito. Ciò che è certo è che la Repubblica islamica ha preso di mira una base degli Stati Uniti da cui avevano colpito il comandante Soleimani e che avevano usato in passato per attacchi contro le forze della Resistenza. Perciò è stato un obiettivo legittimo secondo il diritto internazionale”, ha aggiunto Zarif.

09.47 – Von der Leyen: “Fermare uso delle armi”

“L’uso delle armi deve essere fermato ora per lasciare spazio al dialogo”. Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a margine della riunione del Collegio dei commissari che ha discusso delle crisi in Iraq, Iran e Libia.

09.34 – Nessun militare francese colpito

Nessuno dei militari francesi dispiegati in Iraq nell’ambito dell’operazione Chammal è rimasto coinvolto negli attacchi missilistici. Lo ha reso noto un comunicato del ministero della Difesa parigino.

09.22 – Cina: “Usa e Iran mostrino moderazione”

La Cina esprime preoccupazione per gli ultimi sviluppi della crisi in Medio Oriente tra Usa e Iran, invitando le parti a mostrare misura e moderazione. “Usa e Iran devono risolvere i loro conflitti”, ha affermato in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang.

09.17 – Khamenei: “Non faremo un passo indietro”

“Coloro che pensano che se facciamo un passo indietro i nostri problemi saranno risolti commettono un errore. Credono che non dovremmo far arrabbiare gli Stati Uniti, ma invece dovremmo lasciarli arrabbiare”. Lo ha detto, nel suo discorso in tv, la Guida Suprema iraniana, Ali Khamenei.

09.14 – Khamenei: “La rivoluzione è viva”

Il “martirio” di Qassam Suleimani “mostra che la rivoluzione è viva”. Lo ha detto la Guida suprema iraniana, l’ayataollah Ali Khamenei, di fronte alla folla che scandiva lo slogan “morte all’America”. “Il generale Soleimani era un uomo che usava la logica nella sua azione ed era prudente non sul campo di battaglia ma nell’area della politica”, ha continuato.

09.09 – Capo Forze armate iraniane: “Mostrata minima parte delle nostre capacità”

L’attacco missilistico ha mostrato solo “una minima parte delle capacità delle forze armate” dell’Iran. Lo ha dichiarato il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate iraniane, il generale Mohammad Hossein Baqeri. “La risposta iraniana a qualsiasi cattiveria commessa dagli Stati Uniti sarà ancora più forte e più violenta”, ha proseguito.

08.58 – Khamenei: “Schiaffo agli Usa, ma non è ancora abbastanza”

L’Iran “ha dato uno schiaffo agli Stati Uniti con l’attacco missilistico alle sue basi militari, ma non è ancora abbastanza e la presenza corrotta degli Stati Uniti dovrebbe finire”. Lo ha detto il leader supremo iraniano, Ali Khamenei, in un messaggio in tv

08.47 – Khamenei: “La presenza degli americani nella regione deve finire”

“Gli americani diffondono distruzione e corruzione nella regione e per questo motivo la loro presenza deve finire”, ha aggiunto Khamenei.

08.43 – Khamenei: “Attacco riuscito”

È “riuscito l’attacco” sferrato dai Guardiani della Rivoluzione iraniana (Pasdaran) contro le basi militari americane in Iraq. Lo ha affermato la Guida suprema iraniana, l’ayataollah Ali Khamenei, nel discorso di commemorazione della protesta del 1978 di Qom trasmesso in diretta.

08.30 – Soleimani seppellito a Kerman

Il generale iraniano Hossein Soleimani è stato seppellito questa mattina nella sua città natale di Kerman. Lo ha annunciato l’agenzia iraniana Irna. La sepoltura, prevista per ieri, era stata rinviata per le 56 morti e oltre 200 feriti causati dalla calca durante la cerimonia funebre.

08.22 – I militari italiani “al sicuro”

I militari italiani in Iraq, a Baghdad e a Erbil, “sono tutti al sicuro”. Il personale militare ad Erbil si è radunato in un’area di sicurezza e gli uomini si sono rifugiati in appositi bunker. Risultano tutti illesi.

08.17 – Zarif: “Non vogliamo escalation”

L’Iran “non vuole una escalation ma ci difenderemo contro ogni aggressione”. Lo afferma il ministro degli Esteri iraniano, Javad Zarif, dopo l’attacco alle due basi in Iraq che ospitano truppe americane.

08.00 – Terremoto di magnitudo 4.5 in Iran

Il sisma ha colpito oggi una zona dell’Iran vicina ad un impianto nucleare. L’Istituto geofisico americano (Usgs) indica che l’epicentro del sisma è stato localizzato a 17 km a sudest di Borazjan, ad una profondità di 10 km. Per il momento non ci sono notizie di danni o vittime.

06.25 – La televisione di Stato iraniana cita fonti ben informate della Guardia Rivoluzionaria secondo le quali circa 80 persone sono state uccise ed altre 200 sono rimaste ferite.

04.37 – Un Boeing 737 della Ukraine Airlines è precipitato dopo il decollo all’aeroporto di Teheran. “Guasto tecnico”

3.51 – Trump twitta: “Va tutto bene”

“Va tutto bene! Missili lanciati dall’Iran a due basi militari in Iraq. Stiamo facendo una ricognizione dei danni e delle vittime in queste ore. Finora va bene! Abbiamo le truppe più forti e meglio equipaggiate al mondo! Rilascerò una dichiarazione in mattinata”. Lo twitta Donald Trump.

01-29 – L’Iran ha dato il via ad un secondo round di attacchi contro le basi militari americane dopo aver lanciato decine di missili sulla base militare statunitense di Al-Asad, la più grande in Iraq.

00.28 – L’Iran ha iniziato l’attacco contro una base in Iraq che ospita le truppe americane