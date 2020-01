I servizi fotografici sono nel dna di una rivista di moda, ma sono anche fonte di inquinamento. Il budget risparmiato per produrli sarà devoluto alla Fondazione Querini Stampalia Onlus di Venezia, fortemente danneggiata dall'acqua alta dello scorso novembre.

Disegni al posto delle foto patinate di abiti e modelle: Vogue Italia, sul numero di gennaio, fa una piccola rivoluzione in favore dell’ambiente. “La copertina e i servizi sono stati realizzati da artisti che hanno raccontato la moda rinunciando a viaggiare, spedire interi guardaroba, inquinare – ha spiegato il direttore Emanuele Farneti – La sfida è dimostrare che è possibile raccontare gli abiti senza fotografarli”. Le pagine sono state illustrate da artisti del calibro di Vanessa Beecroft, Milo Manara e Yoshitaka Amano. Il budget risparmiato dalla produzione di servizi verrà devoluto alla Fondazione Querini Stampalia Onlus di Venezia, fortemente danneggiata dall’acqua alta dello scorso novembre.

Non si era mai vista una rivista di moda senza servizi fotografici: gli scatti, le pose, i vestiti e le location esotiche fanno parte del dna dell’industria. Ma al tempo stesso questi servizi richiedono un massiccio sforzo produttivo: aerei, abiti da spedire, team di persone che devono spostarsi da una città all’altra, se non proprio da una sponda dell’oceano all’altra. Ma adesso la moda sta cercando di intraprendere una strada più etica, puntando sulla sostenibilità ambientale. “È una prima volta: Vogue Italia non aveva mai avuto una copertina illustrata e nessun Vogue, da quando esiste la fotografia, ha mai realizzato un numero prescindendone”, ha annunciato il direttore Farneti presentando il numero speciale di gennaio, che vanta anche i disegni di Delphine Desane e Cassi Namoda e David Salle.”Grazie alla generosità di questi artisti – volti noti o emergenti, nomi dell’arte e leggende del fumetto – la cifra risparmiata nelle produzioni di gennaio sarà devoluta a un progetto che ne ha realmente bisogno: il restauro della Fondazione Querini Stampalia Onlus di Venezia, fortemente danneggiata dalla marea dello scorso novembre”.

La rivista sarà in edicola dal 7 gennaio, disponibile con diverse copertine che raffigurano capi Gucci e recitano la frase: “Non è stata richiesta la produzione di servizi fotografici per la realizzazione di questo numero”.