Il cantante britannico - 100 milioni di dischi venduti - si trovava in un hotel in Florida con la sua famiglia. Domani dovrà comparire davanti al giudice: l'accusa è quella di percosse

Voleva entrare a tutti costi a una festa di Capodanno per bambini insieme al figlio di 39 anni, tanto da malmenare l’addetto alla sicurezza che ha provato a fermarli. È successo a Rod Stewart, cantante inglese da 100 milioni di dischi venduti in tutto il mondo. Domani la popstar dovrà comparire domani in un tribunale di Palm Beach, in Florida, con l’accusa di percosse.

Secondo un rapporto della polizia diffuso dai media statunitensi il cantante di Maggie May, 74 anni, si trovava con la sua famiglia al Breakers Hotel di Palm Beach per festeggiare il Capodanno, quando gli è stato negato l’accesso a una festa in una zona del resort riservata ai bambini. Quando un addetto alla sicurezza ha provato a fermare il figlio Sean, il cantante lo ha colpito con un pugno. Dopo avrebbe chiesto scusa. Contro il cantante è stata formulata un’accusa relativamente lieve, quella di percosse, un reato minore generalmente punibile con una semplice multa. A decidere sarà comunque, domani, il tribunale.