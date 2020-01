Aggrediti a bottigliate mentre spegnevano un incendio. Le vittime sono i vigili del fuoco, che nella notte di Capodanno sono intervenuti per un rogo in via Gola, a Milano. Come si vede nel video, una bottiglia viene lanciata da un gruppo di giovani contro un pompiere impegnato nel proprio lavoro. “Siamo stati aggrediti e ci hanno rubato le chiavi dell’autopompa”. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine.

Video Facebook/Puntato