I pompieri sono arrivati in via Gola, non lontano dai Navigli, senza la scorta di polizia e Carabinieri, come succede di solito, a causa dell'importanza del rogo. Ma solo dopo l'arrivo dei rinforzi hanno potuto spegnere le fiamme in sicurezza

Quando sono intervenuti, i Vigili del Fuoco si sono trovati davanti a un grande rogo di rifiuti in mezzo a via Gola, a Milano, ma arrivati sul posto per spegnere le fiamme, durante i festeggiamenti della notte di Capodanno, hanno subito un agguato da un gruppo di persone: “Ci hanno accerchiato – fanno sapere a Ilfattoquotidiano.it alcuni dei Vigili del Fuoco giunti sul posto – Ci hanno tirato delle bottiglie e rubato le chiavi dell’autopompa non permettendoci di fare il nostro lavoro”.

Una zona, quella di via Gola, non nuova a episodi del genere, tanto che normalmente, spiegano, i pompieri che intervengono per domare incendi in quell’area della città arrivano già scortati dalle forze dell’ordine, così da poter svolgere il proprio lavoro senza rischiare agguati come quello della scorsa notte: “Questa volta si trattava di un incendio importante ed era necessario intervenire velocemente – raccontano -, quindi abbiamo deciso di muoverci subito, senza coordinarci con i Carabinieri o la polizia. Ma quando siamo arrivati siamo stati attaccati”.

Un’aggressione che, oltre a impedire ai pompieri di turno di svolgere il loro lavoro, ha messo a repentaglio la loro sicurezza e quella dei residenti della strada vicina ai Navigli, visto che, nel frattempo, le fiamme continuavano ad alzarsi dal cumulo di rifiuti accatastati in mezzo alla strada. Fiamme che sono state domate solo dopo l’arrivo dei rinforzi: “Solo l’intervento delle volanti della polizia e un’altra autobotte a supporto ci hanno permesso di spegnere l’incendio di rifiuti buttati in mezzo alla strada subito dopo la mezzanotte”, concludono i Vigili del Fuoco.