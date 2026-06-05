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Ultimo aggiornamento: 14:27

“Senza biglietto non puoi salire”: ragazzino di 11 anni lasciato a piedi dal bus perché ha dimenticato l’abbonamento

di Redazione Cronaca
La società di trasporti Arriva, riporta ancora La Stampa, ha fatto sapere che sono in corso "verifiche interne" per accertare cosa è accaduto
“Senza biglietto non puoi salire”: ragazzino di 11 anni lasciato a piedi dal bus perché ha dimenticato l’abbonamento
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“Senza biglietto non puoi salire“: un ragazzino di 11 anni è stato lasciato a piedi dall’autista di un autobus, reo di aver lasciato a casa l’abbonamento. È successo nella tratta da Luserna San Giovanni, dove il ragazzino frequenta la prima media, a Torre Pellice, dove abita. L’11enne doveva rientrare a casa da scuola, ma l’autista, nonostante le giustificazioni, è stato categorico. Lo racconta l’edizione torinese de La Stampa.

“Mi scusi questa mattina mi sono scordato di prendere l’abbonamento sono uscito di corsa”, avrebbe detto lo studente all’autista che, però, gli avrebbe risposto negativamente: “Senza biglietto non puoi salire”. A quel punto il ragazzino ha cercato di farsi riconoscere, frequentando la tratta tutti i giorni, ma il conducente è rimasto della sua idea: non farlo salire. Il bus della linea 901, Pinerolo-Bobbio Pellice, che alle 14.05 si ferma in piazza del municipio a Luserna San Giovanni, è ripartito.

Così lo studente è tornato a casa a piedi, con lo zaino, percorrendo due chilometri e mezzo. “Ho provato ad avvertire mia madre che era al lavoro – ha raccontato – ma mi sono accorto che non avevo più credito sul telefono: potevo solo ricevere chiamate, non farle”.

La società di trasporti Arriva, riporta ancora La Stampa, ha fatto sapere che sono in corso “verifiche interne” per accertare cosa è accaduto.

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