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Ultimo aggiornamento: 15:06

“Preoccupato per exploit di Vannacci? No”. A Milano, il vicepremier Salvini evita le domande sul futuro della Lega: “Parlo solo di Milan e casa”

di Simone Bauducco
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A margine di un convegno sul piano casa a Milano, il vice premier Matteo Salvini svicola le domande sul futuro della Lega: "Non commento articoli privi di fondamento"
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“Preoccupato per l’exploit di Vannacci? No”. Da Milano, Matteo Salvini partecipa a un evento della Lega sul “Piano Casa” ma evita le domande sul futuro della Lega. Il vice premier e segretario del Carroccio non commenta “articoli privi di fondamento” che ipotizzano nuovi assetti per il partito. E avverte i cronisti: “Parlo solo di Milan e di casa”.

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