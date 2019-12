Il sito Dagospia aggiunge alla lista Rula Jebreal: "Il conduttore avrebbe incontrato la settimana scorsa in un famoso hotel di Milano la giornalista per chiederle di affiancarlo per una sera sul palco dell'Ariston", scrive il sito diretto da Roberto D'Agostino aggiungendo che la Jebreal avrebbe dato la sua disponibilità. Se l'operazione andrà in porto lo scopriremo nei prossimi giorni

“Ho sempre detto che immagino un Sanremo imprevedibile e non avere una coppia fissa ma due donne diverse ogni sera va in questa direzione. Voglio serate che non siano una copia dell’altra. Pescherò personaggi dal varietà, dal giornalismo dal gossip; un panorama completo di donne di vari mondi e ambienti differenti in modo che il pubblico a casa abbia qualcosa di diverso dalla sera precedente. Penso a un Sanremo numero 70 all’insegna della donna”, ha dichiarato Amadeus in un’intervista al Corriere della sera. Da settimane impazza il totonomi tra molti rumors e poche certezze. Il sito Dagospia aggiunge alla lista Rula Jebreal: “Il conduttore avrebbe incontrato la settimana scorsa in un famoso hotel di Milano la giornalista per chiederle di affiancarlo per una sera sul palco dell’Ariston”, scrive il sito diretto da Roberto D’Agostino aggiungendo che la Jebreal avrebbe dato la sua disponibilità.

Se l’operazione andrà in porto lo scopriremo nei prossimi giorni, certa invece la presenza di Antonella Clerici: “Penso proprio che ci andrò, andrò a trovare Amadeus anche solo per un’ospitata”, ha spiegato al settimanale Oggi. Invito già arrivato durante Sanremo Giovani all’intera giuria formata da Pippo Baudo, Gigi D’Alessio, Carlo Conti, Piero Chiambretti e, appunto, Antonella Clerici. Nella lista dei desideri anche Monica Bellucci, ipotesi che l’attrice in un’intervista a La Stampa non ha smentito: “Mi hanno fatto una proposta molto carina, ma bisogna vedere i tempi: ci sono gli impegni di lavoro e soprattutto le mie bambine”. Non ci sarà Chiara Ferragni, il Codacons si era scatenato dopo i rumors circolati nelle scorse settimane. Sembra probabile l’arrivo all’Ariston per una sera di Diletta Leotta, resta calda anche l’ipotesi Georgina Rodriguez, compagna del calciatore Cristiano Ronaldo. Sui social sono in molti a invocare l’arrivo di Vanessa Incontrada, volto delle fiction Rai e già protagonista del varietà “Vent’anni che siamo italiani” con Gigi D’Alessio.

In Riviera arriverebbero anche il duo femminile del Tg1, Laura Chimenti ed Emma D’Aquino. Quest’ultima dovrebbe condurre anche il Question Time, vale a dire la conferenza stampa quotidiana, in onda su RaiPlay. “Non è dieci ragazze per me, non c’è un beato tra le donne. Ognuna di loro porterà e racconterà qualcosa, può essere una riflessione più impegnata oppure un momento di spettacolo più leggero e all’insegna del divertimento. Il problema è che qualsiasi cosa tu faccia a Sanremo sei criticabile: c’è sempre qualcuno che ti dice che la potevi fare meglio e in maniera diversa”, ha aggiunto il conduttore e direttore artistico della kermesse al Corriere della sera. Il prossimo 6 gennaio in una puntata speciale dei Soliti Ignoti saranno svelati i 22 big in gara, certa la presenza a Sanremo 2020 di Rosario Fiorello: “Come ha detto Amadeus ce lo eravamo ripromessi 30 anni fa, quindi vado con assoluto piacere. Spero di avere ancora lo stesso atteggiamento che ho avuto con VivaRaiPlay!. Io mi preoccupo sempre, invece vorrei andarmi a divertire. Che paura dobbiamo avere? In fondo stiamo facendo solo spettacolo.”

Nel corso della sua ospitata a Che tempo che fa era invece arrivato l’annuncio di Roberto Benigni: “Eccome se ci vado! Sono io che lo preparo, sono la cosa sicura, Amadeus non so se verrà! Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola, è il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola! Sarà un Sanremo straordinario.” Nel cast fisso per cinque sere, dal 4 all’8 febbraio, ci sarà Tiziano Ferro: “Che giornata pazzesca! Ebbene sì, farò parte del cast di Sanremo. 5 sere, ogni sera qualcosa che sto – stiamo pensando! Grazie Amadeus per aver pensato a me”, ha twittato il giorno dell’ufficialità.