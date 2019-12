Paolo Fox con Mara Venier e 12 personaggi famosi, in rappresentanza dei 12 segni dello zodiaco, ha presentato tutte le curiosità legate all’Oroscopo per il 2020. In studio c’erano: Giancarlo Magalli, Elisabetta Gregoraci, Francesco Facchinetti, Alessandro Haber, Eleonora Daniele, Emanuela Aureli, Alberto Matano, Francesco Pannofino, Francesco Paolantoni, Sal Da Vinci e Martufello.

Tra i momenti clou della puntata alcuni aneddoti legati alle previsioni di Paolo Fox per il Festival di Sanremo. L’astrologo ha rivelato un incontro con Amadeus, del segno della Vergine. “Due anni fa gli dissi che il suo 2020 sarebbe stato un anno importante, ‘Non è che farai Sanremo?‘, gli chiesi”, ha detto Fox. Poi sempre in ambito sanremese si è rivolto a Mara Venier, del segno della Bilancia, dicendole che avrebbe ricevuto una telefonata molto importante il prossimo autunno e lasciando intendere che si sarebbe trattato del Festival di Sanremo. Ma la regina della domenica pomeriggio ha subito messo le mani avanti, dicendo di essere ormai prossima alla pensione. Divertente siparietto anche con l’amico-nemico Giancarlo Magalli. Le sfuriate in diretta tra Paolo Fox e Magalli a “I Fatti Vostri”, sono virali e cult. “Quindici anni che mi mette sempre all’ultimo posto. E siccome non posso cambiare astrologo, ho deciso di cambiare segno zodiacale“, ha detto il presentatore (del segno del Cancro) a Fox.

Per il segno dell’Ariete (21 marzo-20 aprile) si prevede un anno complicato tra fatica e tensioni, oltre che lontananze da affrontare in amore. Da aprile a luglio si torna a respirare con tanta energia e contratti e i rinnovi professionali in vista. Saturno attivo in estate e da dicembre. “Non andate di fretta, nel prendere decisioni o fare qualsiasi altra cosa”, consiglia Fox.

L’oroscopo del Toro (21 aprile-20 maggio) prevede grandi novità tra aprile e maggio, novità in amore e una nuova stabilizzazione per la casa. Per fortuna non è un anno difficile. “Avrete una voglia di rivoluzionare la vostra vita, che ha davvero del prodigioso”, prevede l’astrologo.