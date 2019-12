È quanto successo allo scienziato cinese He Jankui, come riferisce l'agenzia di stampa Xinhua, precisando che il ricercatore è stato giudicato colpevole da un tribunale di Shenzhen per "aver effettuato illegalmente manipolazioni genetiche di embrioni per fini riproduttivi"

Nel 2018 aveva sconvolto la comunità scientifica annunciando la nascita delle prime due gemelle con il Dna geneticamente modificato in laboratorio e ora, proprio per quelle ricerche, è stato condannato a tre anni di carcere. È quanto successo allo scienziato cinese He Jankui, come riferisce l’agenzia di stampa Xinhua, precisando che il ricercatore è stato giudicato colpevole da un tribunale di Shenzhen per “aver effettuato illegalmente manipolazioni genetiche di embrioni per fini riproduttivi”. He si era difeso dalle accuse sostenendo di avere alterato i geni delle gemelle in modo da difenderle dall’Hiv. Sulla vicenda era stata aperta un’inchiesta e le autorità cinesi avevano promesso una “seria punizione” per lo scienziato.

L’agenzia di stampa statale Xinhua, aggiunge che il ricercatore è stato anche multato per 3 milioni di yuan (circa 400mila euro) e che altri due scienziati che hanno lavorato con lui al progetto sono state condannate con la stessa accusa.”I tre accusati non avevano la certificazione adeguata per praticare la medicina e nel cercare fama e ricchezza hanno deliberatamente violato le normative nazionali in materia di ricerca scientifica e cure mediche”, ha reso noto il tribunale cinese che ha emesso la sentenza.