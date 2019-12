Si è suicidato a 47 anni Ari Behn, scrittore ed ex genero del re di Norvegia. Autore di numerosi romanzi e opere teatrali, nel 2002 Behn aveva sposato la principessa norvegese Martha Louise, da cui aveva avuto tre figlie, per poi divorziare due anni fa. Nel 2017 Behn fu tra gli accusatori di Kevin Spacey, l’attore premio Oscar travolto dagli scandali sessuali. Nel 2007 Spacey avrebbe molestato Behn toccandolo sotto a un tavolo in modo inappropriato dopo un concerto per il premio Nobel per la pace.

Il suo primo romanzo venne pubblicato nel 1999, ma Behn diventò famoso dopo il ‘royal wedding’ con la principessa Martha Louise, primogenita del re norvegese Harald V: i due, insieme, hanno scritto anche un libro sulle nozze, ‘From heart to heart‘. Dal loro matrimonio sono nate Maud Angelica, Leah Isadora, Emma Tallulah. L’anno scorso Behn ha scritto il suo ultimo libro, ‘Inferno‘, in cui affrontava il tema della malattia mentale.

La notizia della morte è stata comunicata “con grande tristezza” dal suo agente, Geir Hakonsund, “a nome dei suoi più stretti parenti”. La casa reale norvegese ha espresso il proprio cordoglio in una nota: “Ari è stato una parte importante della nostra famiglia per molti anni, e abbiamo ricordi belli di lui con noi”.