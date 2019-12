Una terribile tortura medioevale che sembra verrà usata soprattutto nei classici uffici in particolar modo per tutti quegli scansafatiche che passano ore al bagno non lasciando traccia di sé tra i colleghi

Per voi che amate leggere Proust durante la tradizionale seduta al bagno è finita la pacchia. In Inghilterra tra un water d’oro di Maurizio Cattelan (rubato) e il trionfo dei conservatori alle elezioni è piombato il panico tra la folla. È in commercio da poche settimane il water che non ti permette di stare seduto mentre defechi. Già, una terribile tortura medioevale che sembra verrà usata soprattutto nei classici uffici in particolar modo per tutti quegli scansafatiche che passano ore al bagno non lasciando traccia di sé tra i colleghi.

L’oggetto in questione si chiama StandardToilet ed ha un’angolazione di 13 gradi verso il pavimento. Chi l’ha programmato sostiene che la resistenza massima consentita per chi ci si siede sopra è di cinque minuti. Poi le gambe cominciano a far male. Il diabolico marchingegno più installazione costa tra i 176 e i 530 euro. Chiaramente l’obiettivo è quello di piazzare il prodotto nei grandi uffici, ma secondo quanto dichiarato dall’azienda inglese che produce gli Standard Toilet ci sarebbe un grosso interessamento da parte di chi gestisce le autostrade. Proprio per ridurre i tempi d’attesa alle toilette verso cui corrono automobilisti e camionisti con urgenza.