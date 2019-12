"Hai aperto e mangiato una intera scatola di Fiesta e (ancora mi chiedo come tu abbia fatto), hai mangiato 20 torroncini, scartando e lasciando intatte le carte che li avvolgevano. Giusto per ricordare due episodi. Hai partecipato alla formazione di due Governi, sopportando la presenza di qualcuno di troppo a casa nostra ma lo hai fatto anche tu per il bene del Paese...", ha scritto il Ministro su Facebook. Moltissimi i commenti apparsi sotto al post

“Siamo stati una cosa sola per 14 anni. Quando venni al canile a prenderti, i miei amici scommisero che ti avrei riportato lì al massimo dopo 6 mesi. Ti ho amato e solo chi ha avuto un animale e in particolare un cane può capire di che tipo di amore si tratti”. Inizia così il lungo post scritto su Facebook da Vincenzo Spadafora. Il Ministro per le politiche giovanili e lo sport del Governo Conte II ha ricordato il suo cane scomparso e lo ha fatto con parole toccanti che molti utenti hanno condiviso e commentato: “Hai aperto e mangiato una intera scatola di Fiesta e (ancora mi chiedo come tu abbia fatto), hai mangiato 20 torroncini, scartando e lasciando intatte le carte che li avvolgevano. Giusto per ricordare due episodi. Hai partecipato alla formazione di due Governi, sopportando la presenza di qualcuno di troppo a casa nostra ma lo hai fatto anche tu per il bene del Paese…“, scrive Spadafora, mostrando un lato privato. “Mi ha commosso”, “Solo chi ama gli animali può capire il dolore profondo che si prova per la sua perdita”, “Mi dispiace immensamente Vincenzo … ti capisco benissimo e ti sono vicina”, sono alcuni dei tanti commenti che si leggono sotto al post.