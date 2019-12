Roberto Benigni torna al Festival di Sanremo: lo ha annunciato intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa, dove l’attore toscano era ospite insieme a Matteo Garrone per presentare il film Pinocchio. “Eccome se ci vado!” ha detto, aggiungendo: “Sono io che lo preparo, sono la cosa sicura, Amadeus non so se verrà!”. Poi ha commentato: “Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola! Sarà un Sanremo straordinario” L’ultima volta all’Ariston era stata nel 2011, con una lunga lezione di storia dedicata ai 150 anni dell’unità d’Italia.

Alla fine di una lunga intervista sul film in uscita, Fabio Fazio saluta il comico chiedendogli: “Ho letto che vai a Sanremo, è vero?”. E Benigni risponde con entusiasmo: “Sanremo? Per me è un’altra fiaba, una favola. Eccome se ci vado, sono io che lo preparo, sono l’unica cosa sicura – scherza – Amadeus non so se verrà! Per me è come dire Pinocchio, poi quest’anno è il settantesimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola

Le performance di Benigni sul palco dell’Ariston sono memorabili: nel 2002, ospite di Pippo Baudo, scherzò su Berlusconi, Di Pietro, Fassino, spiegando il Giudizio Universale in chiave politica, nonostante la minaccia di Giuliano Ferrara di lanciare uova contro il comico per protesta. Nel 2009 il suo monologo sfiorò il 55% di share. Nel 2011, in occasione delle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia, parlò della storia dell’inno di Mameli strizzando l’occhio alla politica.