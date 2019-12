Da We go together a Hopelessly Devoted to You. I protagonisti di Grease sono tornati di nuovo insieme dopo 41 anni cantando e ballando le canzoni del film cult e indossando di nuovo i vestiti di scena. Sul palco del Coral Sky Amphitheatre di West Palm Beach, in Florida sono saliti sia Olivia Newton-John, nei panni di Sandy che John Travolta, in quelli di Danny. Era la prima reunion dal 1978.

