Il post in cui l’attivista contro il cambiamento climatico ha pubblicato una foto seduta a terra in treno, circondata da valigie non è stato gradito dalla società

Botta e risposta su Twiiter fra Greta Thunberg, di ritorno a casa dopo la conferenza sul clima Cop25, e le ferrovie tedesche Deutsche Bahn (DB). Il post in cui l’attivista contro il cambiamento climatico, che non viaggia in aereo, ha pubblicato una foto seduta a terra in treno, circondata da valigie non è stato gradito dalla società. “Viaggiando su treni sovraffollati in Germania. E finalmente sono sulla strada verso casa”, era la frase che accompagnava la foto della ragazzina che su Twitter ha circa 3,6 milioni di follower.

Traveling on overcrowded trains through Germany. And I’m finally on my way home! pic.twitter.com/ssfLCPsR8o — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 14, 2019

Deutsche Bahn ha replicato oggi: “Cara Greta, grazie per il tuo sostegno agli impiegati delle ferrovie nella nostra lotta contro il cambiamento climatico. Siamo contenti che sabato hai viaggiato con noi sul treno ICE 174″ ad alta velocità, ha twittato la società, aggiungendo però che “sarebbe stato più gentile se avessi anche citato il modo amichevole e competente in cui sei stata trattata dal nostro personale in prima classe“.

La giovane ha nuovamente risposto alle ferrovie tedesche, spiegando che il suo treno da Basilea era stato annullato e che i suoi amici e lei avevano dovuto sedersi a terra su due treni prima di trovare un posto in prima classe a partire da Goettingen: “Questo naturalmente non è un problema e non ho mai detto che lo fosse”, ha precisato Greta Thunberg, aggiungendo che “i treni sovraffollati sono un ottimo segno perché significa che la richiesta di viaggi in treno è alta!”. Deutsche Bahn non ha smentito il fatto che la militante ecologista non abbia trovato posto prima di Francoforte, cioè a metà strada del suo viaggio tra Basilea e Amburgo.