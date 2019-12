“Una sega!“. Ma anche “Una mazza!“. Oppure “Un bel niente!“. “Questo mangereste a Natale se noi di Motta non avessimo inventato il nostro panettone“. Il nuovo spot natalizio della celebre casa dolciaria, la Motta, gioca molto sul sarcasmo e fa vedere una mamma che porta in tavola un vassoio con appunto, una sega oppure una mazza. La voce fuori campo descrive la scena. E il risultato è ironico, tanto che si rischia di non capire se sia una parodia o uno spot vero. D’altronde la Motta ha già fatto discutere in passato con la serie di spot del Buondì. C’è da scommettere che anche questa volta la volontà sia la stessa: scatenare qualche polemica per avere visibilità in un contesto agguerrito come quello dei dolci natalizi.

