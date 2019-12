Un Enrico Mentana in “versione privata” quello che sarà ospite nella puntata di oggi di Verissimo. A Silvia Toffanin, il giornalista e direttore del TgLa7 ha raccontato dei suoi figli, quattro, nati da due diverse relazioni. Alice e Stefano sono i maggiori, poi Giulio e Vittoria che sono i più piccoli e sono nati dal matrimonio di Enrico Michela Rocco di Torrepadula, con la quale è separato dal 2013. “Tra il primo e l’ultimo ci sono 20 anni di differenza, ma sono tutti accomunati dalla mia passione per l’Inter”. Un pensiero anche per la sua mamma: “A causa delle persecuzioni contro gli ebrei, è stata nascosta con la sua famiglia per due anni in un granaio in montagna, ma ci ha preservato non raccontandoci nulla di quello che le era successo.”, ha raccontato il giornalista. E il bene, immutato, per Lamberto Sposini: “E’ stato un alter ego per lungo tempo e ci vogliamo molto bene. Il fatto che non sia stato e che non stia bene è un pensiero laterale che è sempre qui”

