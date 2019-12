La bellissima Vanessa Incontrada ha presentato al pubblico il suo compagno, Rossano Laurini, durante l’ultima puntata di “20 anni che siamo italiani“, il programma che ha condotto su RaiUno insieme a Gigi D’Alessio. Dopo il bellissimo monologo della scorsa settimana, nel quale l’attrice invitava ad accettarsi e ad amarsi per come si è, ha fatto salire sul palco l’imprenditore toscano al quale è legata da 12 anni e dal quale ha avuto il figlio Isal. “Pensavo di dover essere perfetta per trovare l’uomo della mia vita, per piacergli, perché si innamorasse di me. Alla fine ho trovato un uomo speciale, lui, mio marito, Rossano, che mi ha detto una cosa che mi ha fatto molto ragionare: ‘Devi sorridere dei tuoi difetti’ . È vero. E si è preso il pacchetto intero: pregi e difetti. Ed io ho fatto la stessa cosa con lui”.

Visualizza questo post su Instagram Semplicemente e con tutto il mio amore feliz cumpleaños mio Rossano ❤❤???????????????????? Un post condiviso da Vanessa Incontrada (@vanessa_incontrada) in data: 12 Set 2019 alle ore 10:41 PDT