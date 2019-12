Convocata un'altra riunione a Chigi per salvare la banca: "Intervento con Mediocredito centrale, sarà una sorta di Banca del Sud degli investimenti a partecipazione pubblica". E chiarisce sul silenzio di venerdì: "Ho dovuto essere omissivo per non creare allarme a mercati aperti". Italia Viva insiste: "Decreto a scatola chiusa ingiusto e pericoloso". Il leader della Lega: "Mettiamoci attorno a un tavolo e riscriviamo le regole per salvare l'Italia"

Un Consiglio dei ministri convocato “a breve”, probabilmente prima della riapertura dei mercati, per sciogliere il nodo del salvataggio della banca Popolare di Bari. Dopo la crisi sfiorata venerdì sera con una riunione sostanzialmente mai iniziata, alla quale non hanno partecipato le delegazioni di M5s e Italia Viva, Giuseppe Conte assicura che i ministri torneranno a vedersi nel giro di poco tempo per approvare il decreto nel quale verrà indicato lo schema per sostenere i conti della banca, commissariata da Bankitalia. È previsto l’intervento del Mediocredito Centrale al quale, chiarisce, verranno date “le necessarie risorse per poi, con un fondo interbancario, intervenire” per il rilancio. “Avremo una sorta di Banca del Sud degli investimenti a partecipazione pubblica”, spiega il presidente del Consiglio.

“Non tuteleremo nessun banchiere ma sollecitiamo tutte le azioni di responsabilità. Non possiamo permettere che queste situazioni finiscano senza nomi e cognomi”, scandisce il premier rispondendo indirettamente alle critiche piovute nelle ultime ore dai renziani, punti sul vivo dopo le accuse di aver salvato diverse banche con soldi pubblici, e alle parole di Luigi Di Maio che aveva ricordato come è necessario tutelare i risparmiatori. “Noi non resteremo mai indifferenti fronte alla situazione critica di una banca, dietro questa banca in particolare ci sono 70mila azionisti e tanti correntisti – la risposta di Conte – Noi vogliamo tutelare al massimo i risparmiatori”. E assicura che gli obiettivi sono “condivisi” con Italia Viva, rivelando di aver sentito al telefono Luigi Marattin, numero due di Matteo Renzi che venerdì sera era stato il primo ad attaccare insieme al coordinatore Ettore Rosato e alla ministra Teresa Bellanova il “metodo” e il “merito” dell’intervento annunciando che votare il decreto a scatola chiusa è “ingiusto e pericoloso”.

“Come si dice in barese ‘ca nisciun è fess’? – si chiede il deputato di Italia Viva in un lungo post su Facebook – Siete contrari a utilizzare denaro pubblico per evitare il fallimento di una banca? No. Quando una banca va in liquidazione ‘disordinatà (uguale fallisce e chiude), ne pagano le conseguenze i lavoratori e i risparmiatori. E questo esito va sempre evitato”. Ma puntualizza: “Qual è il problema? Innanzitutto uno: quando si parla di crisi bancarie, personalmente sono un po’ stanco di essere messo di fronte al fatto compiuto. Vale a dire, i diktat ‘o si fa così subito, o è il caos’. Una buona volta, bisogna che chi ha la responsabilità di agire, lo faccia per tempo e non solo alla vigilia del disastro (mettendo così la politica, appunto, di fronte ad una scelta obbligata)”. Ma oltre questo, continua Marattin, “nelle interlocuzioni di maggioranza dei giorni scorsi (l’ultima giovedì mattina) si erano decise due cose: nessun intervento pubblico prima che fosse chiaro (e noto all’opinione pubblica) un intervento dell’autorità di vigilanza che destituisse il management della Banca. Prima, cioè, che gli italiani conoscessero l’esistenza di un problema”.

“Siamo vivaci ma responsabili”, ha concluso Conte. Il presidente del Consiglio risponde anche a Matteo Salvini, che lo aveva messo nel mirino per aver detto a poche ore dalla riunione che non ci sarebbero stati interventi dello Stato: “Per la prima volta ieri ho dovuto essere omissivo, l’ho fatto per non creare allarme con i mercati aperti e per il segreto d’ufficio. Perché in realtà ero stato avvertito della procedura di Bankitalia per il commissariamento della Popolare di Bari. Quindi mi scuso con tutti i cittadini”. Il leader della Lega, in giornata, è tornato sull’argomento: “Se vogliamo salvare l’Italia, fermiamoci e mettiamoci attorno a un tavolo con un comitato di salvezza nazionale”.

Per l’ex ministro dell’Interno, “se salta la Popolare Bari, salta la Puglia e salta l’Italia. Stiamo vivendo un momento drammatico, non penso sia più il momento delle polemiche”. Quindi l’appello a Conte: “Sediamoci attorno a un tavolo. Scegliamo alcuni interventi urgenti comuni, ridisegniamo le regole, salviamo il Paese che altrimenti rischia di affondare”. Ha rotto il silenzio anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che avvisa il governo: “Deve assolutamente intervenire per salvare la banca così come è accaduto per altre realtà del nostro Paese”. Altrimenti, sottolinea, “assisteremo allo sgretolamento dell’intero tessuto economico della città e oltre 70mila famiglie perderebbero i loro risparmi”.