“Oggi Harvey Weinstein e il suo ex studio hanno stretto un accordo da 25 milioni di dollari con le sue vittime. Weinstein, accusato di reati che vanno dalle molestie sessuali allo stupro, non dovrà ammettere azioni illecite o pagare con i suoi soldi #nojusticenopiece”. Così scrive Emily Ratajkovski pubblicando su Instagram una sua foto alla serata di gala per la premiere del nuovo film di Adam Sandler, “Uncut Gems”, a cui si è presentata con una scritta a pennarello – fatta a mo’ di tatuaggio – nell’incavo del braccio sinistro contro Harvey Weinstein. “Fu** Weinstein“, ovvero “vaffanc*** Weinstein”, ha scritto la modella in segno di protesta contro la notizia del patteggiamento ottenuto dal produttore cinematografico americano accusato da diverse donne di molestie.

