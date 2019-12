Scoprire un tradimento è diventato molto più semplice da quando i social sono parte integrante della vita di (quasi) tutti. Ma ora per i fedifraghi ecco che arriva un’altra ‘insidia’: il Fitbit. Che cos’è? Lo smartwatch che serve per monitorare l’attività fisica svolta durante la giornata. Ebbene sì: Jane Slater, una giornalista statunitense, ha raccontato su Twitter un “fatto di corna” che la vede protagonista. Tutto comincia quando il fidanzato le regala un Fitbit uguale al suo e le propone di sincronizzarli, in modo fa fare virtualmente insieme attività fisica e aumentare la motivazione. “Il Fitbit era davvero utile per tenersi in forma, lo amavo, almeno fino a quando non ho notato che, alle 4 di notte, i suoi livelli di attività fisica avevano appena raggiunto il picco, come testimoniava la app – ha raccontato la Slater – In un eccesso di ‘garantismo’ avrei potuto pensare che si fosse iscritto ad un corso notturno in palestra, ma mi sembrava assai improbabile. E no, non mi sto inventando nulla, anzi, vorrei davvero che questa storia non fosse vera”. Sono in tanti ad aver condiviso le parole della giornalista e alcuni hanno raccontato una storia simile, che riguarda proprio dispositivi come il Fitbit.

