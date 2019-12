Il quesito di Swg per il TgLa7. Il 45 per cento promuove l'imposta che cambi le prassi di aziende e consumatori. Contrario il 39 per cento

Matteo Salvini l’ha presa come simbolo di quello che secondo lui è il governo delle tasse, Italia Viva ci ha puntellato la sua battaglia interna alla maggioranza. Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini l’ha indicata come un problema per le aziende del suo territorio. Alla fine M5s e Pd hanno resistito e la plastic tax è rimasta, sia pure ridimensionata. E – a dispetto di quello che pensano i renziani – gli italiani sembrano apprezzare, anche se con una maggioranza non oceanica. Secondo un sondaggio Swg per il TgLa7 il 45 per cento risponde che è favorevole alla tassa verde che dovrebbe cambiare le abitudini di aziende e consumatori. Il 39 per cento risponde che invece non dovrebbe essere introdotta. C’è un 16 per cento che dice di non saper rispondere.