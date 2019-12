“Il mio voto di domani? Mi attengo al programma del M5s. Al voto abbiamo preso il 33% su questo. Se diciamo che smantelliamo la troika, questo si deve fare, non migliorarla un pochino. Resto fortemente euroscettico, non mi devono dare una nuova verginità europeista“. A dirlo, dopo la riunione col capo politico del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio, il senatore Gianluigi Paragone, in riferimento al voto di domani a Palazzo Madama sulla risoluzione della maggioranza al fondo salva-Stati.