Giancarlo Magalli non le manda certo a dire, ne sa qualcosa Adriana Volpe ma questa volta la conduttrice, vicina all’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, non c’entra nulla. Nel mirino del conduttore de I Fatti Vostri finiscono le influencer, complice la sua ospitata a Tv Talk. La trasmissione condotta da Massimo Bernardini in onda su Rai3 si sofferma sullo scherzo de Le Iene alla fashion blogger Chiara Biasi che presa dalla rabbia si era lasciata andare pronunciando una frase che aveva generato molte polemiche: “Per 80 mila euro manco mi alzo la mattina e mi pettino i capelli”.

“Secondo me per 800 euro lei alle 7.30 è già vestita. Il clamore per la frase è giustificato? Sì, può indignare. Poi è un altro discorso che lei lo pensi“, aveva commentato Magalli, padre di Michela anche lei influencer: “Io sono anche padre di influencer, sono padre di fashion blogger. Quindi so di che si tratta. Mia figlia sta crescendo ma l’affitto a mia figlia comunque lo pago io”. Da qui il conduttore si sofferma su Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e fashion blogger da 18 milioni di follower, con una vera e propria stoccata: “Guadagna miliardi ma non sa fare niente. E’ una brava imprenditrice? Sì, la sua merce è se stessa. Se uno ha l’immagine, capitalizza e valorizza quella. L’immagine è un vassoio, su cui uno nella vita magari ci mette simpatia, cultura. Chi ha il vassoio colmo, oggi guadagna molto meno di chi ha solo il vassoio”, ha concluso il volto di Rai2.

“Mia moglie non è un’influencer, lo trovo un po’ sminuente. Lavora nella moda, ha un brand“, ha dichiarato nei giorni scorsi Fedez a La Confessione in onda su Nove. La Ferragni, già nel mirino del Codacons, è da settimane nel totonomi per il ruolo di coconduttrice al Festival di Sanremo 2020 condotto da Amadeus, ipotesi che per ora non ha ricevuto conferme.