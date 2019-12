La giornalista nel finale di "Mezz'ora in più", il programma in onda la domenica pomeriggio su Rai3, si sofferma sul maglioncino nero del leader della Lega scivolando però linguisticamente

“Sono state scritte parole e parole sul fatto che ha cambiato look, ci spiega perché si è messo un coglioncino… maglioncino a collo alto prima di andare via?“, il lapsus di Lucia Annunziata nel corso dell’intervista con Matteo Salvini non passa inosservato. La giornalista nel finale di “Mezz’ora in più“, il programma in onda la domenica pomeriggio su Rai3, si sofferma sul maglioncino nero del leader della Lega scivolando però linguisticamente.

Una gaffe che in pochi minuti diventa virale generando decine e decine di tweet sul tema tra chi sorride ricordando però che si trattava di un semplice errore e chi invece sostiene che la Annunziata abbia pronunciato la parola “coglioncino” di proposito. Salvini, forse non accorgendosi di nulla, in diretta aveva risposto a suo modo: “Le svelo un segreto qui sull’appendino modenese fa freddo anche se la sinistra dice che fanno 37 gradi“.

Prima del cambiamento di stile l’intervista aveva toccato temi di ben altro spessore, a cominciare dal Mes. “Vi ripropongo la mia intervista da Lucia Annunziata su Rai Tre, dove ho risposto anche alla curiosità sul motivo del maglioncino che indosso. Spoiler: fa freddo!”, ha scritto sui social il leader della Lega che qualche ora dopo è tornato sull’episodio con un nuovo tweet con emoticon sorridenti: “Di fronte al ‘coglioncino’ di Lucia Annunziata (può capitare!) ho cercato di rimanere impassibile! Comunque orgoglioso del mio… maglioncino” ha scritto l’ex ministro dell’Interno.

Di fronte al “#coglioncino” di Lucia Annunziata (può capitare!) ho cercato di rimanere impassibile!????

Comunque orgoglioso del mio…… maglioncino???? pic.twitter.com/ikIi4zGus8 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) December 8, 2019