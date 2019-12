Intervistato da Peter Gomez a La Confessione sul Nove, Fedez si è raccontato a cuore aperto, raccontando alcuni retroscena inediti come quello che ha per protagonista Gue Pequeno. I due rapper non sono in buoni rapporti e Federico Lucia ha chiarito il perché: “Lui – ha spiegato Fedez – sostiene di avermi lanciato [..] in realtà io a quei tempi avevo appena fatto un disco di successo, almeno a livello underground, quindi lui prese un astro nascente. Mi volevano tutti, sarei potuto andare da chiunque avessi voluto, sono io che ho scelto di andare con loro“.

Dopo aver risposto negativamente alla domanda “vi volete bene?”, Fedez ha proseguito nel racconto di come sono andate le cose con Gue Pequeno: “La verità è che avevamo fatto pace prima del mio concerto a San Siro (il concerto d’addio con J-Ax, ndr), tant’è che lo abbiamo invitato a suonare un pezzo con noi. Lui è venuto e ha suonato, poi però appena è sceso dal palco ha ricominciato ad insultarmi come prima, secondo me non ci fai neanche bella figura. Non so, o gli hanno riferito delle cose sbagliate, oppure ha dell’astio nei miei confronti, che spero riesca a risolvere“.

Ma proprio mentre andava in onda l’intervista, è arrivata la replica lapidaria di Gue Pequeno su Twitter: “#prayforFedez”, ha scritto solo. Il suo tweet ha acceso una discussione tra i fan suoi e di Fedez, che hanno intavolato un botta e risposta in difesa rispettivamente del proprio beniamino.