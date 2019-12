Striscia la Notizia ha consegnato il suo Tapiro d’Oro ad Adriano Celentano per i bassi ascolti registrati dal suo show “Adrian”, scesi fino al 12%, e con l’occasione Valerio Staffelli ha chiesto al Molleggiato per quale motivo, a suo avviso, Adrian non sia piaciuto. Questo ha risposto: “Perché la gente vede il futuro. Tutte le cose nuove hanno un impatto, poi vanno peggio”. E poi, con umiltà, Celentano ha ammesso: “Non sono più un maestro, sono tornato ad essere alunno”. Un altro mea culpa è arrivato poi sulle numerose scene di sesso presenti nel cartone animato: “Claudia me lo diceva che stavo esagerando”, ha riconosciuto il cantante. L’ultima puntata di Adrian andrà in onda questa sera su Canale 5 e tra gli ospiti ci sarà anche Marco Mengoni.

