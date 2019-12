“Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo”. Lo ha scritto su Twitter Emanuele Castrucci, ordinario di filosofia del diritto, su Twitter, accompagnando il post con una foto di Hitler. Un post che non è passato inosservato e ha scatenato anche se in ritardo le reazioni del rettore dell’università di Siena, Francesco Frati, che ha annunciato: “Le vergognose esternazioni del professore Castrucci offendono la sensibilità dell’intero Ateneo; ho già dato mandato agli uffici di attivare provvedimenti adeguati alla gravità del caso”.

Vi hanno detto che sono stato un mostro per non farvi sapere che ho combattuto contro i veri mostri che oggi vi governano dominando il mondo. pic.twitter.com/R3noH2Glbh — Emanuele Castrucci (@castrucci1) 30 novembre 2019

Il rettore in un primo momento aveva replicato alla polemica affermando che “il professor Castrucci scrive a titolo personale e se ne assume la responsabilità”. Ma, di fronte alla proteste sulla rete ha diffuso un comunicato ufficiale per condannare “personalmente e in nome e per conto dell’Università di Siena” i contenuti filo-nazisti e annunciando possibili sanzioni. “L’Ateneo che ho l’onore di rappresentare – ha dichiarato il rettore Frati – si è sempre caratterizzato per il forte impegno anti-fascista e combatte con forza tesi revisioniste neonaziste ed ogni forma discriminatoria nei confronti di qualsiasi popolo”.

Castrucci, sempre sul suo profilo, ha aggiunto che “Hitler, anche se non era certamente un santo, in quel momento difendeva l’intera civiltà europea“. Sulla vicenda è intervenuta anche la vice ministra all’Istruzione Anna Ascani in un post su Facebook: “Davvero inquietante che un professore si abbandoni ad espressioni di esaltazione del nazismo e dell’antisemitismo. Nella scuola e nell’università italiana non può esserci spazio per simili inaccettabili espressioni”. “La scuola e l’università sono infatti da sempre – aggiunge – fortemente legati ai valori della Costituzione che, lo ricordiamo, è antifascista. Simili aberranti esternazioni, non solo sono lesive dei valori educativi che ispirano la scuola e l’università, ma non possono e non devono ricevere legittimazione nel nostro Paese da parte di nessuno, tanto meno di un professore. La scuola e l’università condannano da sempre il nazismo e l’antisemitismo in tutte le sue forme. Il professore – conclude – si vergogni e chieda scusa”.

L’ex ministro della giustizia e vice segretario del Pd Andrea Orlando ha commentato la vicenda scrivendo su Twitter: “Per un professore dell’Università di Siena ”Hitler difendeva la civiltà europea”. Per il rettore: “opinioni personali”. Nulla da aggiungere?“.