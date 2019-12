Paola Ferrari contro Diletta Leotta, il volto sportivo del servizio pubblico contro la conduttrice di Dazn. Nel corso della sua ospitata a TvTalk la padrona di casa della Domenica Sportiva ha attaccato senza troppi giri di parole la bionda influencer: “Quando parliamo di televisione che fa scelte per virare verso un mondo diverso e rispettoso per le donne, l’idea di mandare Diletta Leotta a condurre Sanremo vi sembra una che segua questa direzione?”, esordisce la Ferrari riferendosi ai rumors che vorrebbero l’ex volto di Sky come valletta di Sanremo 2020.

“Quando parliamo di tv che fa scelte coraggiose per un’immagine diversa delle donne, #dilettaleotta vi pare una scelta giusta per #Sanremo2020? Io vorrei @VioBebe con Amadeus, perché lei sì è una donna che mi rende orgogliosa di essere un’italiana” @paolaferrari_og #tvtalk pic.twitter.com/lQigYqrYww — Tv Talk (@TvTalk_Rai) November 30, 2019

La giornalista non si ferma e continua il suo sfogo contro la collega: “Io vorrei Bebe Vio a Sanremo insieme ad Amadeus. Quella è una donna italiana che mi dà orgoglio e mi fa sentire voglia di essere una donna italiana. Non una donna che va in tv per le sue forme. Vogliamo dare una scossa? Però attenzione, perché quando si dicono queste cose si diventa antipatiche, gelose perché si è vecchie”.

Non è la prima volta che la Leotta finisce nel mirino di Paola Ferrari: “E’ una bellissima ragazza ed è anche molto brava. Probabilmente più brava di me quando avevo la sua età. Io però ho sempre pensato che bisogna imparare ad accettarsi e quindi trovo diseducativo che una ragazza decida di rifarsi il seno e il lato B. Lo dico come una sorella maggiore, e lo ripeto, è molto brava e ha tanta personalità. Forse senza quei ritocchi ci avrebbe messo più tempo per arrivare al successo, chissà“, aveva dichiarato al settimanale Oggi. La conduttrice che su Instagram conta più di cinque milioni di follower aveva replicato in maniera asciutta a Verissimo: “Se le critiche sono costruttive le accolgo. Se sono banali, non mi toccano per niente.”

La Leotta salirà veramente sul palco dell’Ariston il prossimo 4 febbraio? Negli ultimi giorni, ai nomi di Chiara Ferragni e Monica Bellucci, il settimanale Chi aveva aggiunto alla lista Elisabetta Gregorarci e Lorella Boccia, questi due smentiti da Dagospia che ha anche svelato il no a Giulia De Lellis dopo la proposta del manager Francesco Facchinetti. Amadeus su Instagram ha provato a fare chiarezza, alla domanda della moglie Giovanna Civitillo sulle presenze femminili date per certe da siti e quotidiani ha così replicato: “Non li so io i nomi e li sanno gli altri? Solo supposizioni, sto vagliando, ho delle idee ma nulla è certo. Ma è giusto così ognuno può scrivere di Sanremo ciò che vuole, al momento opportuno dirò tutta la verità. Danno per certo anche big che non hanno presentato il pezzo però questo è Sanremo ma sarà un cast fantastico”, ha concluso il direttore artistico e conduttore della 70° edizione del Festival.