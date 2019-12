Forse il nome Mirko Alessandrini non vi dice nulla, ma se si cita il suo “nome d’arte” Cicciogamer89, ecco che subito viene in mente uno degli youtuber più amati d’Italia. Una storia di rivincita, video, popolarità, ma anche di cambiamenti mentali e fisici. Mirko è passato da 220 kg a 100 kg. Oggi ha 30 anni è un gamer (letteralmente videogiocatore, ndr) con il mito di Bud Spencer, tre milioni di iscritti al suo canale YouTube e un milione e mezzo di seguaci su Instagram. “Sono un ex ciccione bullizzato. Sono un gamer. Faccio vedere come gioco su YouTube. E poi parlo, intrattengo, faccio ridere”, così si presenta in una intervista a La Repubblica.

E pensare che il suo successo sul Web nasce piano piano. “Anni e anni in cui purtroppo passavo la mia giornata davanti ai videogiochi mi hanno fatto diventare esperto. – spiega – Mica soltanto Fortnite . Ma i ragazzini mi seguono non solo perché gioco, ma perché faccio compagnia, sono uno di loro, racconto la mia vita (…) Mangiavo e giocavo a Gears of Wars . Ero depresso e sono arrivato a pesare 220 chili. Mi hanno salvato i miei primi video su YouTube”.

Insomma una vera e propria rinascita psicologica: “Ho cominciato a riprendermi mentre giocavo, a raccontare le mie mosse. Le visualizzazioni aumentavano, così i commenti positivi. Ho ripreso fiducia. Mi avevano così tanto perseguitato per il grasso che avevo addirittura lasciato la scuola. Un errore enorme. Dico sempre che YouTube mi ha dato un calcio in culo verso la vita”.