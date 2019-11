Su Twitter diversi utenti stanno postando messaggi con gli hashtag #facebookdown e #instagramdown. C'è chi non riesce ad accedere a Facebook e pubblica lo screenshot dell’avviso visualizzato sul social: "Facebook al momento non è disponibile a causa di un’operazione di manutenzione e dovrebbe tornare a essere disponibile tra pochi minuti"

Da circa un’ora Facebook e Instagram risultano “down” per diversi utenti in varie parti del mondo. Sul sito Downdetector sono migliaia le segnalazioni di malfunzionamento per i due social network, entrambi di proprietà di Mark Zuckerberg. A livello geografico, le segnalazioni coinvolgono l’Europa, il Nord America e il Sud America. Alcune centinaia di segnalazioni riguardano la chat Messenger. Su Twitter diversi utenti stanno postando messaggi con gli hashtag #facebookdown e #instagramdown. C’è chi non riesce ad accedere a Facebook e pubblica lo screenshot dell’avviso visualizzato sul social: “Facebook al momento non è disponibile a causa di un’operazione di manutenzione e dovrebbe tornare a essere disponibile tra pochi minuti”. “Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando delle difficoltà nell’accedere alla famiglia delle app di Facebook. Stiamo lavorando per riportare tutto alla normalità il più velocemente possibile”: queste le parole di un portavoce Facebook.