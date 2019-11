Alcuni testimoni sono riusciti ad aiutare Aiden Jacobson, che stava percorrendo il Sendero Luminoso insieme a Godbright. Per il 31enne invece non c'è stato nulla da fare

Stava scalando il Sendero Luminoso, una via del complesso montuoso Portero Chico, in Messico, quando è caduto. È morto così il famoso arrampicatore americano Brad Godbright. Aveva 31 anni. A dare la notizia della scomparsa i media locali. Secondo le prime ricostruzioni, l’arrampicatore sarebbe caduto per oltre 200 metri. Alcuni testimoni sono riusciti ad aiutare Aiden Jacobson, che stava percorrendo il Sendero Luminoso insieme a Godbright. Per il 31enne invece non c’è stato nulla da fare.