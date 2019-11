Aveva appena finito di cavalcare un’onda quando è morto per un infarto. Non sono serviti i tentativi di rianimarlo: il surfista brasiliano Leo Neves se n’è andato praticando lo sport nel quale era campione. L’incidente è accaduto nella spiaggia di Itauna a Rio De Janeiro durante una gara nota come Triple Crown. Neves è morto prima di raggiungere il vicino ospedale di Bacaxa. “Il mare è inquietante. Riesci a immaginare un mare oscuro? Quello … sembra persino una lavatrice. Ti senti senza fiato”, queste le parole dette in un video pubblicato su Instagram dal surfista poco prima delle semifinali.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore