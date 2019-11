Belen Rodriguez ha ricevuto il Tapiro d’Oro di Striscia la Notizia per i gossip sul suo presunto flirt con Andrea Damante. “La notizia del flirt con Andrea Damante è una fake news“, ha tenuto a precisare la showgirl argentina a Valerio Staffelli, che l’ha raggiunta a casa. “È un amico di famiglia, dei miei fratelli e quelle voci non sono vere. Può chiedere ai diretti interessati. Tra tutte le famiglie, hanno pensato che la famiglia da rovinare fosse la mia ma non è così”, ha spiegato Belen riferendosi alla frecciata lanciata da Giulia De Lellis, ex di Damante, che su Instagram aveva detto che “devo stare zitta perché se parlo rovino famiglie, quindi continuerò a stare zitta per il bene di tutti”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore