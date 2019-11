"Figure di me**a di persone a caso a parte, so tutto e mi dicono tutto. Quindi, occhio", ha aggiunto sul finale generando subito molta curiosità sulla destinataria delle sue dichiarazioni. Il nome che è circolato con più insistenza è quello di Belen Rodriguez, la conduttrice di Tu si que vales da qualche giorno ha iniziato a proporre video di tutorial per il make up

Giulia De Lellis contro Belen Rodriguez? Il chiacchiericcio da qualche giorno circola in rete, colpa, se così si può dire, di un lungo sfogo della fashion blogger. La giovane influencer sabato scorso nelle stories di Instagram si è lasciata andare senza però fare nomi: “Io mi faccio sempre i ca**i miei, faccio la mia vita, le mie cose. Mi capita di leggere, vedere o venire a conoscenza di cose di altri. Devo stare zitta perché se parlo rovino famiglie, quindi continuerò a stare zitta per il bene di tutti. Potete dormire sogni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno o fare polemiche. Questo messaggio è per persone che sanno esattamente di cosa sto parlando“, ha sbottato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che conta più di 4 milioni di follower.

“Non ho voglia di chiamare, di scrivere. Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie. In bocca al lupo per tutto. E’ un grandissimo onore essere un esempio anche per voi. Anche se fate delle figure di me**a, continuate a farle, non vi arrendete. Stamattina mi sono svegliata polemica fino ad un certo punto. Non amo dare importanza a queste cose. Sto zitta ma sto sempre qua. Scherzi a parte. Sono una persona molto molto fortunata e mi dispiace per le persone che non riescono ad essere felici per me. Questa cosa mi dà un po’ fastidio ma poi mi passa“, ha continuato la fidanzata di Andrea Iannone.

“Figure di me**a di persone a caso a parte, so tutto e mi dicono tutto. Quindi, occhio”, ha aggiunto sul finale generando subito molta curiosità sulla destinataria delle sue dichiarazioni. Il nome che è circolato con più insistenza è quello di Belen Rodriguez, la conduttrice di Tu si que vales da qualche giorno ha iniziato a proporre video di tutorial per il make up. Tra le due non correrebbe buon sangue, la De Lellis è fidanzata con Andrea Iannone, ex compagno della showgirl argentina.

In passato era stata anche ventilata l’ipotesi di un flirt, mai confermato dai protagiusgonisti, tra Belen Rodriguez e Andrea Damante, quest’ultimo si era innamorato della influencer nello studio di Uomini e Donne. Alla lista l’aggiunta anche del “furto”, vero o presunto, di un parrucchiere. Al momento non si registrano repliche dell’argentina ma nemmeno smentite da parte della De Lellis sulla possibilità che le sue dichiarazioni fossero riferite proprio alla Rodriguez.