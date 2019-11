“Siamo scemi noi a non comprendere come Il Molleggiato pensi di alzare gli ascolti di Adrian, il mega show allestito su Canale 5 ospitando stasera il giornalista Andrea Scanzi. Eh sì: dopo Maria De Filippi Adriano apre le porte alla penna del Fatto Quotidiano. Praticamente è come passare dal Real Madrid al Cervia“. Così scrive Libero in un suo articolo dal titolo “Adrian, come è ridotto Adriano Celentano: caduta in basso, chi ospita questa sera“, lanciando una stoccata a Scanzi che non ha tardato a replicare a tono all’indomani della messa in onda del programma (e dei dati Auditel).

“Non rosicate troppo, amici di Libero: c’è chi è bello, talentoso e vincente, dalla vita ha tutto e viene invitato da un gigante come #adrianocelentano – ha scritto il giornalista del Fatto Quotidiano in un post su Instagram -. E c’è chi non conta una mazza, vive a rimorchio, fa schifo anche all’intestino tenue e viene sfanculato pure dal poro asciugamano. Siete tristi come grattacieli con la faccia di cera (cit). Null’altro che fave lesse nel brodo di sugna. Prendetene atto. Accettate la vostra natura anonima di amebe impalpabili. E soprattutto sceglietevi nemici che potete permettervi, quindi al massimo Renzi o una cimice eunuca, ma di sicuro non me: sarebbe come se Povia sfidasse Petrarca – ha incalzato Scanzi -. Dai, su. Ah, dimenticavo: la puntata di ieri ha fatto più ascolti della precedente con la De Filippi e, sempre ieri, a Otto e mezzo abbiamo fatto 7.49%. O il Real Madrid non era in forma, o ‘sto Cervia non è mica male :) Continuate cosi, che mi portate pure fortuna, e grazie anche per il successo del Cazzaro Verde. Bacioni!”, ha concluso il giornalista riferendosi al suo ultimo libro, “Il cazzaro verde. Il ritratto scorretto di Matteo Salvini” (edito da Paper First), appunto. L’ultima puntata di Adrian, quella con Scanzi andata in onda giovedì 21 novembre, ha registrato 3.354.000 spettatori pari al 14.1% di share (mentre il cartoon Adrian 1.485.000) mentre la settimana scorsa, quando c’era ospite Maria De Filippi, lo show di Celentano si è fermato al 13,7%.