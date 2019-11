I dati di Ixè per Cartabianca. Il governatore ha un distacco in doppia cifra sulla sfidante. E l'eventuale presenza del M5s (che non ha ancora deciso se correre alle Regionali) non sposterebbe di pochissimo l'esito delle elezioni

Il presidente uscente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini stacca la sfidante Lucia Borgonzoni con una distanza in doppia cifra. La coalizione a sostegno della senatrice leghista supera l’insieme dei partiti che appoggiano il governatore. E’ la sintesi di un sondaggio Ixè per Cartabianca (Rai3) che rappresenta da una parte la forza del candidato del centrosinistra probabilmente anche in funzione del suo lavoro per cinque anni da presidente della Regione e dall’altra il vero motore della rivale, cioè il bacino elettorale della Lega che già negli ultimi due anni è cresciuta in tutto il territorio di quella che una volta era chiamata “regione rossa”. Nel dettaglio, secondo Ixè, Bonaccini supererebbe oggi Borgonzoni di quasi 12 punti: 41,2 per cento contro 29,4. L’elemento in più che raccoglie l’istituto diretto da Roberto Weber è che un’eventuale presenza alle elezioni dei Cinquestelle – che addirittura devono ancora decidere se correre o no – non sposta niente e di certo non dà alcun valore aggiunto al presidente uscente del Pd. Il candidato del M5s – di cui non c’è ancora nemmeno il nome – prenderebbe il 5 per cento, ma Bonaccini perderebbe solo un punto del suo ampio vantaggio.

Diverso come detto lo scenario dei rapporti di forza degli schieramenti a sostegno dei due candidati. Il centrosinistra totalizzerebbe oggi il 33,7 per cento contro il 34 del centrodestra. Se il M5s deciderà di correre Pd e alleati volerebbero ancora più bassi, al 31,6, mentre Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia insieme sarebbero comunque al 33,1. In questo quadro il M5s supererebbe a fatica l’8 per cento.

E’ da sottolineare che in entrambi i quesiti c’è un 20 per cento circa che non risponde o si dichiara indeciso. Da questa fetta di elettorato potrebbe arrivare altro carburante ai due candidati.