“Si sussurra di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello”, aveva scritto il settimanale Chi a fine ottobre. Ora spuntano nuovi dettagli sulla relazione tra l’ex tronista e la showgirl argentina pubblicati dal settimanale Spy: il giornale diretto da Massimo Borgnis fa sapere che il “tradimento” si sarebbe consumato il primo giugno 2018, dopo un concerto di Fedez e J-Ax allo stadio San Siro.

Damante e Belen si erano conosciuti a una serata di karaoke dove sarebbe scattata la scintilla: “Successivamente a quella notte sul web era apparsa una foto di Damante sporco di rossetto. Il rossetto era dello stesso colore di quello che indossava Belen Rodriguez”, si legge sul settimanale. Ai tempi la relazione tra il tronista e l’influencer era in crisi ma era finita. La De Lellis avrebbe scoperto il tradimento molto tempo dopo andando, come immaginabile, su tutte le furie. Non l’unico, come ha spiegato anche nel suo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza!” che ha venduto oltre centomila copie.

Il vero colpo di scena sarebbe se Damante avesse tradito GDL anche con Belen e Giulia si fosse fidanzata con Iannone per questo. ADOREREI #lecornastannobenesututto #belen #damante #giuliadelellis pic.twitter.com/5NxKlvvsB3 — Antonio (@8antonio8989) September 19, 2019

La relazione tra la Rodriguez e Iannone si è conclusa, con il ritorno di fiamma tra la showgirl e Stefano De Martino e con la nascita del nuovo amore tra il pilota e la De Lellis. Nei giorni scorsi la fashion blogger si è sfogata nelle stories di Instagram, lasciandosi andare a parole pesanti ma senza fare nomi: “Io mi faccio sempre i ca**i miei, faccio la mia vita, le mie cose. Mi capita di leggere, vedere o venire a conoscenza di cose di altri. Devo stare zitta perché se parlo rovino famiglie, quindi continuerò a stare zitta per il bene di tutti. Potete dormire sogni tranquilli perché non ho voglia di rovinare nessuno o fare polemiche. Questo messaggio è per persone che sanno esattamente di cosa sto parlando“, aveva detto ai suoi numerosi follower.

Lo sfogo era poi proseguito: “Non ho voglia di chiamare, di scrivere. Vorrei solo essere lasciata in pace a fare le mie cose. Mi dispiace per voi quando provate a farle come le mie. In bocca al lupo per tutto. E’ un grandissimo onore essere un esempio anche per voi. Anche se fate delle figure di me**a, continuate a farle, non vi arrendete. Stamattina mi sono svegliata polemica fino ad un certo punto. Non amo dare importanza a queste cose. Sto zitta ma sto sempre qua. Scherzi a parte. Sono una persona molto molto fortunata e mi dispiace per le persone che non riescono ad essere felici per me. Questa cosa mi dà un po’ fastidio ma poi mi passa. Figure di me**a di persone a caso a parte, so tutto e mi dicono tutto. Quindi, occhio”. Per molti le sue parole erano dirette proprio alla conduttrice di Tu si que vales. Al momento i protagonisti non hanno fornito conferme ma nemmeno smentite.