L’ex protagonista di “Temptation Island” Francesco Chiofalo è molto attivo sui social e ha condiviso con tutti i follower la crisi di coppia con la fidanzata Antonella Fiordelisi. Ma Francesco ha intercettato il commento di Martina che, con un laconico: “Non rompete più i coglioni”, voleva invitarli a smetterla di mettere in piazza i propri affari. La risposta di Chiofalo è arrivata poco dopo: “Poraccia, non penso proprio che sei fidanzata… hai una faccia di una che le puzza l’alito”. Ma gli insulti sono continuati anche con messaggi privati e vocali: “Hai un doppio mento, sei grassa”.

A questo punto intervengono Le Iene Alessandro Onnis e Stefano Corti per organizzare un finto casting per un nuovo reality e a coordinare i colloqui c’è proprio la sorella di Martina, una signora “oversize”. La ragazza subito mette le mani avanti: “Scusami se sono impresentabile”. La risposta di Chiofalo sembra non essere sincera: “No, sei una bella donna! Sei una bellissima donna, ma a livello di circolazione non fa tanto bene”. Alla domanda su che consiglio darebbe a quelli che hanno haters? “Di non farci caso”, risponde. A quel punto esce allo scoperto Martina accolta dalle parole di Francesco: “Io ti conosco, lei mi scrive sempre delle cose, ’na maledetta!”. Dopo un confronto serrato tra i due regna la tregua, grazie a “Le Iene”.