Le celebri cascate termali del Gorello a Saturnia, frazione del comune di Manciano, in provincia di Grosseto, sono state travolte dal fango, dopo la grande alluvione che si è abbattuta ieri in Maremma, ma non hanno riportato danni strutturali, “sono integre”. “Le cascate sono in buona salute”, assicura il sindaco di Manciano Mirco Morini.

Questa mattina il vicesindaco Luca Pallini ha effettuato un sopralluogo alle cascate del Gorello di Saturnia e ha constatato che “esse sono integre e che non hanno riportato alcun danno”, precisa l’Amministrazione Comunale in una nota. “Già da ieri il sindaco di Manciano Mirco Morini aveva comunicato che le cascate del Gorello di Saturnia non erano state devastate dall’alluvione, come riportava erroneamente la stampa”, aggiunge la nota. Le cascate del Gorello, infatti, hanno “subito solo una forte piena dovuta alla tanta pioggia caduta”