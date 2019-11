Icona per i maggiori esponenti del mondo della moda, i più importanti designer e le modelle più famose sono stati spesso in pista fino a tardi. Hanno suonato e suonano al Plastic i migliori dj del mondo

È morto Lucio Nisi, il fondatore del Plastic, lo storico locale notturno milanese famoso non solo in Italia ma anche nel resto del mondo. Nisi aveva 71 anni. Aperto nel 1980 in Viale Umbria (oggi ha cambiato sede e si trova in via Gargano), il locale è stato frequentato da personaggi come Andy Warhol, Keith Haring, Madonna, Freddie Mercury, Bruce Springsteen, Elthon John. Icona per i maggiori esponenti del mondo della moda, i più importanti designer e le modelle più famose sono stati spesso in pista fino a tardi. Hanno suonato e suonano al Plastic i migliori dj del mondo. Nisi ne è stato fondatore ma anche animatore: spesso presente alla serate del suo locale, in molti lo conoscevano e apprezzavano. Nisi era originario di Villa Castelli, in provincia di Brindisi, e dalla Puglia si era trasferito a Milano.