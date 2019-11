La famosa conduttrice radiofonica sta per debuttare nel cast di Amici di Maria De Filippi ma intanto è alle prese con alcuni fan che non hanno gradito una pubblicità fatta sul profilo Instagram

Anna Pettinelli è entrata come professoressa nella squadra di Amici di Maria De Filippi, al via oggi pomeriggio. La famosa conduttrice radiofonica ha fatto parlare molto di sé durante la sua partecipazione al reality di Canale5 Temptation Island, conquistando il cuore dei telespettatori con la sua simpatia e con una frase detta al fidanzato che è diventata un modo di dire: “Bella patata sono io“. Stavolta però, la Pettinelli ha fatto arrabbiare alcuni dei suoi follower su Instagram. Il motivo? La pubblicità che ha fatto a un prodotto per perdere peso: “Come sto?? Energica e felice diaver perso 2kg con… Gusti golosi, tutto facile da preparare e poi viva ai miei snack preferiti: i pancake!! Provate per credere!!! Risultati ???? ???? PERSOANNA: doppi gusti sui Challenge 14 e 28 giorni “. Questo il messaggio pubblicato da Anna insieme a una sua foto. I commenti? Tra i tanti positivi c’è chi non l’ha presa bene: “Che stronzate, veramente”, “Anche tu? Basta per favore”, “Ragazze io l’ho provata e una ca*ata”, “Pure tu con sta cretinata!ma daiiii! Mangia bene vedi che dimagrisci lo stesso”.