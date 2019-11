È addestrato per il supporto emotivo dei viaggiatori. Niente più ansia prima di prendere l’aereo: ci pensa LiLuo. Un maialino di 5 anni che “lavora” all’aeroporto di San Francisco e girovaga tra i gate con tanto di cappello da pilota. La sua proprietaria, Tatyana Danilova, lo tiene d’occhio ma gli lascia svolgere il suo compito: salutare i passeggeri con la zampa, farsi fotografare e perfino suonare (già) un pianoforte giocattolo.” Quando abbiamo lanciato il programma Wag Brigade per la prima volta, il nostro obiettivo era alleviare lo stress per i nostri passeggeri. Abbiamo poi scoperto che abbiamo creato un collegamento con i nostri passeggeri ed è stato del tutto sorprendente”, racconta la responsabile del servizio Jennifer Kazarian. LiLuo non è il solo animale che fa parte della “squadra antistress” dello scalo: tutti gli “arruolati” sono stati addestrati e selezionati per essere di aiuto ai viaggiatori nel superare ansie e paure legate al volo.

The first ever direct flight from Melb to San Fran touched down at San Franciso International Airport today – so OBVIOUSLY there was a pig and a dog in AFL jumpers to greet the passengers @7NewsMelbourne pic.twitter.com/2vsIEMQ2Ty

