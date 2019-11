Il sabato pomeriggio si accende con una battaglia a distanza tra i cantanti della scuderia di “Sanremo Giovani” e quelli di “Amici di Maria De Filippi”. Ogni sabato per quattro appuntamenti a “Italia Sì” passeranno in rassegna i venti giovani cantanti selezionati per far parte della categoria Giovani del Festival di Sanremo, mentre si accendono i riflettori agli Studi Elios di Roma per il talent show di Canale 5 con la new entry Anna Pettinelli tra i professori, al posto di Alex Britti

Strano, ma vero. Amadeus contro Maria De Filippi il sabato pomeriggio, seppure a distanza e in due fasce orarie diverse. Ovviamente i rapporti tra il neo direttore artistico del prossimo Festival Di Sanremo e la conduttrice e ideatrice del talent di Canale 5 sono ottimi, ma sarà interessante vedere ogni sabato pomeriggio passare in rassegna le nuove leve della canzone italiana. Infatti da oggi e per quattro appuntamenti, fino al 7 dicembre, a “Italia Sì” condotta da Marco Liorni su Rai Uno dalle 16:40, saranno presentati i 20 semifinalisti del contest. Solo dieci di loro nella serata finale del 19 dicembre – in prima serata su Rai Uno e condotto sempre da Liorni – potranno concorrere per aggiudicarsi i cinque posti in palio per la sezione Nuove proposte del Festival 2020, a cui si aggiungeranno i 2 artisti provenienti dalla selezione di Area Sanremo e, di diritto, la vincitrice di “Sanremo Young”, Tecla Insolia. In Giuria per la finalissima del 19 dicembre ci saranno ex conduttori storici del Festival di Sanremo: Pippo Baudo, Carlo Conti, Antonella Clerici, Paolo Bonolis e Piero Chiambretti. Alla fine saranno in 8 a poter calcare, dal 5 febbraio, il palco del Teatro Ariston.

I 20 semifinalisti (in ordine alfabetico) sono: Ainè (“Van Gogh”), Avincola (“Un rider”), Devil A (“Disordine”), Eugenio in Via Di Gioia (“Tsunami”), Fadi (“Due noi”), Fasma (“Per sentirmi vivo”), Federica Abbate (“I sogni prima di dormire”), Giulia Mutti (“Romanzo Cattivo”), Jefeo (“Un due tre stella”), Leo Gassmann (“Vai bene così”), Libero (“La Casa del Vento”), Marco Sentieri (“Billy Blu”), Mike Baker (“Stupido”), Nico Arezzo (“Volo”), Nova (“Resta”), Raim (“Labirinto), Réclame (“Il viaggio di ritorno”), Samuel Pietrasanta (“E dove sarai tu”), Shari (“Stella”) e Thomas (“Ne 80”). “Tra i 65 brani selezionati dalla Commissione – ha rivelato Amadeus – c’era ‘Io sto con Paolo’, interpretato da Cristian Pintus, che si è presentato sul palco insieme ad un ragazzo affetto da Sla. Non è passato tra i 20 ma ho comunque deciso di invitarlo come ospite e con la sua canzone sul palco dell’Ariston durante una delle cinque serate del Festival in quanto questo tema, che è estremamente importante, tocca profondamente la mia sensibilità e quella di tutti”.

Tutto pronto invece per “Amici di Maria De Filippi”, giunto alla diciannovesima edizione, in onda dalle ore 14:10 su Canale 5 ogni sabato, mentre il daytime andrà in onda di consueto su Real Time da lunedì 18 novembre alle 13:50, condotto da Lorella Boccia e Marcello Sacchetta. Non ci sarà più con loro Paolo Ciavarro, figlio dell’attore Massimo. C’è una novità tra i banchi dei professori, che saranno sempre in sei. Se confermatissimi sono tra gli altri, gli “storici” Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, dopo “Temptation Island Vip” arriva Anna Pettinelli, al posto di Alex Britti. Al di là di tutto, gli occhi sono puntati sui nuovi cantanti e ballerini. Infatti si formerà sin da subito la classe. Quest’anno è scomparsa tutta la fase dei casting, anche perché “Amici Celebrities” ha già monopolizzato Canale 5, quindi si è voluto evitare l’effetto overdose del programma. Mai come quest’anno la tensione e l’attenzione è alta. Il trend dei format talent show è in picchiata, stando ai dati Auditel, basti considerare prima “The Voice Of Italy” e poi “X Factor”, che ha quasi dimezzato lo share, rispetto allo scorso anno. Maria De Filippi e il suo gruppo di lavoro, dovranno mantenere alta l’attenzione del pubblico, scegliendo innanzitutto cantanti e ballerini di un certo livello. Nota a margine interessante, sono almeno quattro i cantanti semifinalisti di “Sanremo Giovani” provenienti dal mondo di Maria De Filippi: Ainé, Thomas e Jefeo vengono da “Amici”, mentre Shari è arrivata seconda a “Tu Si Que Vales” nel 2016.