“Siamo stati casti per tre anni, nonostante fossimo già sposati“. A rivelarlo sono Alessandro Greco e la moglie Beatrice Bocci che a Storie Italiane hanno raccontato la loro scelta di castità dopo aver approfondito il loro rapporto con la Fede e con Dio. “In quel momento preciso stavamo insieme da diversi anni e avevamo due figli – ha detto il conduttore ricordando il giorno in cui lui e la moglie hanno preso questa decisione – eravamo in pellegrinaggio a Medjugorje e le ho detto ‘se tu sei pronta facciamolo’. Stavamo arrivando al punto di mettere Gesù al centro. È una scelta difficile e non la si può fare se non affidandoti a Dio… Se sei in coppia può diventare una frustrazione…”, ha spiegato Alessandro Greco.

“Questo percorso non è facile con la sola forza umana… In questo percorso della castità si conosce un’intimità profondissima. È una preparazione al sacramento del matrimonio, dove c’è la pienezza della vita sessuale”, ha aggiunto la moglie ex concorrente di Miss Italia. “Abbiamo scelto di mettere Gesù al centro della nostra vita nei sacramenti e nella messa. Abbiamo messo Dio al centro della nostra vita”, ha concluso la coppia visibilmente emozionata. Greco e la moglie sono entrambi cattolici praticanti e hanno deciso di svelare la loro scelte di fede e raccontare il loro percorso spirituale in un libro uscito da poco in libreria, “Ho scelto Gesù, un’infinita storia d’amore”.