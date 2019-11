“Ti ho tirato giù i pantaloni durante una Domenica In, su Rai 1”, ha detto la conduttrice, mentre il leader dei Negramaro le chiedeva di raccontare nei dettagli quanto accaduto

Mara Venier ha invitato a cena il leader dei Negramaro, Giuliano Sangiorgi, e i due hanno condiviso sui social alcuni momenti della serata. Così, tra le pietanze preparate da “zia Mara”, un po’ di buon vino e tante chiacchiere, la conduttrice e il cantante hanno ricordato il passato, in particolare un episodio avvenuto nel 2005, che hanno deciso di raccontare anche ai loro folowers sui social senza riuscire a trattenere le risate. “Questa è una storia. La storia più figa di tutti i tempi – ha esordito Sangiorgi, abbracciato alla Venier che già rideva al pensiero di quello che l’amico stava per dire -. Racconteremo quello che mi hai fatto nel 2005”.

“Ti ho tirato giù i pantaloni durante una Domenica In, su Rai 1”, ha detto la conduttrice, mentre il leader dei Negramaro le chiedeva di raccontare nei dettagli quanto accaduto. “Ho detto: ‘Alzati le braghe perché ti cascavano’. Avevi mezzo culo di fuori“, ha aggiunto la Venier tra le risate. Al che è intervenuto Sangiorgi scendendo nei particolari: “Sei venuta, mi hai alzato le braghe, però con le braghe hai sollevato altro”. “Si vedeva un po’ il cu.., quindi ho sollevato i pantaloni, le mutande…”, ha raccontato divertita la conduttrice. “Come il separatore di Fiorello”, ha rilanciato divertito il cantante prima di salutare con Mara Venier i loro followers e continuare la serata in privato.