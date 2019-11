Si è ubriacato, ha infastidito i clienti e ha insultato le forze dell’ordine. Ora, è in arrestato. È la sintesi della serata movimentata che ha visto come protagonista un cameriere di un ristorante veneziano, non lontano dal Ponte di Rialto. La notizia è riportata da Il Gazzettino. L’uomo, un tunisino di 48 anni, ha cominciato a bere sul posto di lavoro e in poco tempo si è ritrovato fuori controllo, fra insulti alla clientela e comportamenti molesti. I responsabili del locale hanno quindi chiamato i carabinieri, la cui presenza ha innescato un’ulteriore reazione nel 48enne, che ha iniziato a offenderli e si è rifiutato di dare le proprie generalità. Le forze dell’ordine sono comunque riuscite a portarlo in caserma, nonostante le sue resistenze. Ora è agli arresti, in attesa di essere processato per direttissima.

